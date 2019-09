Benfica perde na Holanda mas avança na Europa

O Benfica perdeu, na Holanda, diante do Donar Groningen, por 76-66, mas ainda assim logrou o apuramento para a segunda ronda de qualificação da Liga dos Campeões de basquetebol, já que em Lisboa tinha triunfado, na 1.ª mão, por significativos 95-65. Na segunda eliminatória de acesso à fase de grupos, o opositor dos encarnados será a formação montenegrina do Mornar Bar (jogos a 26 e 29 deste mês).

O Benfica não fez uma grande exibição, esteve muito menos certeiro nos lançamentos longos em relação ao que tinha feito na Luz, mas em momento algum o apuramento esteve em causa, face à vantagem gordo que levada do jogo anterior.

Foi preciso esperar mais de dois minutos para ver os primeiros pontos no encontro e, apesar do Benfica ter comandado por 5-2, depois foram os holandeses que dominaram até ao fim do período, altura em que o marcador assinalava 15-7 para a formação da casa.

Esperava-se que as águias melhorassem o rendimento ofensivo no segundo parcial. E isso veio a acontecer, com a equipa a marcar 23 pontos nessa fase. Porém, defensivamente as coisas não melhoraram e, aquando do intervalo, a desvantagem era ainda maior: 30-41. Destaque para o norte-americano Love que, com ações agressivas e eficácia no lançamento, foi o principal responsável pela boa primeira parte dos holandeses, tendo anotado 16 pontos em 17 minutos de utilização.

Na segunda parte, o Benfica jogou melhor, chegou a estar a apenas um ponto de diferença, mas acabou por não conseguir dar a volta ao texto.

Pela equipa do Benfica alinharam e marcaram: Toure Murry (21), João 'Betinho' Gomes (15), Micah Downs (12), Arnette Hallman (1), Gary McGhee (8) - cinco inicial -, Tomás Barroso (0), Gonçalo Delgado (0), Damian Hollis (4), Fábio Lima (4), Rafael Lisboa (1) e José Silva (0).