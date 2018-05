Depois da derrota no primeiro jogo das meias-finais, em casa, o Benfica está pressionado a vencer hoje (17h00) o FC Porto para empatar a eliminatória e alimentar o objetivo de marcar presença na final da Liga Placard.

Mas terá de ser um Benfica bem melhor do que aquele que se apresentou no duelo inicial de sexta-feira, nomeadamente nas transições ofensivas e na luta das tabelas, onde o técnico José Ricardo referiu que a sua equipa ter sido "demasiado macia". Na verdade, no jogo interior o FC Porto foi dominante ao somar 44 ressaltos (30 defensivos), contra 32 do Benfica. Já o FC Porto, caso consiga manter o mesmo controlo emocional que apresentou no primeiro encontro pode sair da Luz com nova vitória, que lhe abrirá as portas para final. "Nada está ganho", alertou o técnico portista Moncho López.

Autor: Vítor Ventura