Benfica prevê "batalha" na Roménia: «Estes jogos europeus são muito competitivos»

O Benfica estreia-se esta quarta-feira (16h00) na 2.ª fase da FIBA Europe Cup, no terreno dos romenos do CSM Oradea. Dennis Clifford, poste que regressou após lesão no último jogo frente ao Illiabum, está confiante que as águias podem iniciar esta caminhada rumo aos quartos-de-final (avançam os dois primeiros) com um triunfo."Espero uma grande batalha, estes jogos europeus são muito competitivos e nós temos de estar focados nas nossas tarefas em campo, apresentar um bom ritmo de jogo e lutar por cada bola", comentou Clifford, em declarações ao canal do clube.Sobre o regresso após lesão, o poste está confortável: "Senti-me muito bem fisicamente. Foi bom em termos mentais voltar após algum tempo de paragem e fazer um jogo tão positivo".Para além destas equipas, Sporting e Trefl Sopot (Polónia) integram o grupo