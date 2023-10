Benfica procura desforra na Taça Hugo dos Santos

A Taça Hugo dos Santos começa esta sexta-feira com um novo formato, com 12 equipas da Liga Betclic divididas em dois grupos, definidos pela classificação da época transata: cada equipa faz cinco jogos e os três primeiros seguem em frente. O duelo inaugural é o Benfica-Oliveirense (19h00), com as águias a quererem a vingança da derrota de quarta-feira.