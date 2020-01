Benfica procura triunfo na Bélgica

Após a desilusão na Taça Hugo dos Santos, com a derrota frente à Oliveirense (83-81), o Benfica procura voltar aos triunfos, desta feita em palco europeu. Os encarnados deslocam-se à Bélgica para defrontar o Spirou, em jogo da 4ª ronda do Grupo I da FIBA Europe Cup e Carlos Seixas mostrou ambição no triunfo. "É um jogo importante para as nossas ambições e a equipa só tem de se apresentar com a mesma seriedade e preocupada mais consigo do que com o adversário", vincou ao site do clube o treinador adjunto das águias.

O Benfica venceu na Luz (89-62), mas o jogo de hoje promete ser diferente. "Vamos encontrar um Spirou mais reforçado e nós vamos com algumas baixas [Tomás Barroso, Micah Downs, entre outros]. É uma equipa que nos vai obrigar a estar muito bem do ponto de vista defensivo".