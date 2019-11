Benfica procura vitória decisiva na Fiba Europe Cup

O Benfica regressa hoje à FIBA Europe Cup, recebendo no Pavilhão Fidelidade a equipa magiar do PSVK Veolia, que ocupa o último lugar do Grupo A e, em caso de vitória, garante desde logo, a presença na fase seguinte da prova.

A equipa da Luz, apesar da primeira derrota averbada nesta fase, ante o ZZ Leiden, manteve a liderança do grupo.

O Veolia, por seu turno, perdeu os dois últimos jogos, mas o poste Eric Coleman alerta para o excesso de confiança. "Não podemos ir para o jogo a pensar que vamos vencer de forma fácil", disse o norte-americano.

Micah Downs mantém-se de fora (mais duas semanas) e o reforço Anthony Ireland só joga no fim-de-semana.