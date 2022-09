Benfica prolonga contrato com Joana Soeiro

A base Joana Soeiro, capitã da equipa de basquetebol feminina do Benfica, prolongou esta quarta-feira por um ano o contrato com o clube, bicampeão nacional em título da modalidade, anunciaram os encarnados.

"Estou muito feliz por poder estar mais um ano no meu clube", afirmou a internacional lusa, de 27 anos, em declarações ao canal televisivo do clube, garantindo que a equipa quer "dar seguimento" aos bons resultados das últimas épocas.

Joana Soeiro representa o Benfica desde 2019, tendo conquistado duas ligas portuguesas, duas Taças de Portugal uma Supertaça e uma Taça da Federação.

"Para este ano, a responsabilidade é acrescida. É uma sensação boa, algo que queremos sentir porque o clube está onde tem de estar. A ideia é dar seguimento a tudo isso", disse.

A capitã encarnada assumiu o objetivo de apresentar uma equipa "competitiva" na fase regular da EuroCup, onde as bicampeãs nacionais estão integradas no grupo G da Conferência dois, juntamente com as suíças do BCF Elfic Friburgo, as belgas do Basket Namur Capitale e as luxemburguesas do T71 Diddeleng.

"Vamos ser competitivas, tenho a certeza. Quero deixar claro que jogamos para ganhar, seja em que competição for", disse, agradecendo o apoio dos adeptos e pedindo que este ano se repita.