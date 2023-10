Benfica promete "explorar debilidades" do PAOK na Champions League de basquetebol

Diogo Gameiro, basquetebolista do Benfica, prometeu "explorar as debilidades" do PAOK, que "não está a fazer a melhor prestação" no campeonato grego e que as 'águias' enfrentarão esta quarta-feira na Liga dos Campeões.

O experiente jogador de 28 anos abordou com otimismo o início de participação dos 'encarnados' no Grupo G da 'Champions' de basquetebol, no qual receberão na quarta-feira o conjunto helénico, na segunda jornada do agrupamento, destacando o seu "início de campeonato um pouco irregular" e as possibilidades de sucesso da equipa portuguesa caso esta seja capaz de realizar uma boa prestação.

"O PAOK, neste momento, a nível interno, não está a fazer a melhor prestação, creio que estão em sétimo [o conjunto grego ocupa o sexto lugar] com um início de campeonato um pouco irregular. Vamos explorar todas as debilidades do PAOK, que, de certeza, eles têm, e vamos jogar com isso a nosso favor", propôs Diogo Gameiro para o encontro frente ao emblema de Salónica.

A partida ante o PAOK acontece poucos dias após o Benfica ter registado uma sequência de resultados negativos, na qual foi derrotado por duas vezes pela Oliveirense, para o campeonato nacional (73-74) e para a Taça da Liga (71-78), e pelo FC Porto (62-79), também para o campeonato, tendo reagido com um triunfo sobre o Imortal, por 103-58.

Diogo Gameiro considera que o momento menos positivo está finalmente ultrapassado.

"Foi simplesmente uma fase, já estamos habituados a lidar com essas situações menos positivas. Reagimos super bem contra o Imortal, acho que isso foi bem notório e essa fase, como disse, já está para trás. Queremos, acima de tudo, dar continuidade à nossa boa fase e bom momento e voltar já a vencer num jogo extremamente complicado contra o PAOK. Mas, acima de tudo, temos a certeza de que vamos dar o nosso melhor e temos todas as possibilidades para sair com uma vitória amanhã [quarta-feira]", assegurou o base benfiquista.

Diogo Gameiro acompanhou com atenção a performance dos gregos, que na jornada inaugural derrotaram os turcos do Galatasaray por 88-77, resultado que ilustra a capacidade do oponente que o Benfica terá pela frente.

"De certeza que estão motivados e que querem dar continuidade a essa saga de vitórias e esperamos uma equipa muito intensa", anteviu.

O basquetebolista, tal como o próprio Benfica, cumpre o segundo ano consecutivo a competir na fase de grupos da Liga dos Campeões, e considera que o apuramento para a presente edição comprova que a inédita presença na época transata não constitui um "acaso".

"Este ano provámos que no ano passado não estávamos na fase de grupos da Liga dos Campeões por acaso. Este ano marcamos presença mais uma vez. É muito bom para o basquetebol português nós continuarmos na Liga dos Campeões, AS restantes equipas portuguesas que continuem a fazer boas prestações nas provas europeias, porque, acima de tudo, o que ganha com isto é o basquetebol português e esperamos dar continuidade a este marco", afirmou, esperançoso quanto a uma participação positiva nesta prova continental.

Diogo Gameiro comentou ainda o facto de a primeira jornada, que constitui uma deslocação a casa do Hapoel Jerusalém, adiada para dezembro devido à situação de conflito em Israel, realizar-se em Belgrado, na Sérvia.

"Isso não altera, estamos habituados é a jogar e o local do jogo, para mim e para nós, é um pouco insignificante. Já jogámos em vários locais da Europa e, por isso, é um pouco irrelevante, acho que não vai ter qualquer tipo de influência na prestação da equipa", anteviu, ainda a pouco menos de dois meses da realização desse encontro.

O Benfica participará no Grupo G da Liga dos Campeões de basquetebol depois de ter ultrapassado a fase preliminar, disputada em Antália, na Turquia, na qual obteve vitórias sobre o TSU Tbilissi, campeão da Geórgia (122-62), o AEK Larnaca, campeão do Chipre (87-59), e o Norrkoping Dolphins, campeão da Suécia (83-73).

O conjunto encarnado integra o Grupo G da fase regular, juntamente com Galatasaray, da Turquia, o Hapoel Jerusalém, de Israel, e o PAOK, da Grécia.

O primeiro jogo da equipa portuguesa será perante o emblema grego, na quarta-feira, pelas 19:30 horas, no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.