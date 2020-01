Benfica pronto para receber os dinamarqueses

O Benfica defronta na terça-feira o dinamarqueses do Bakken Bears (21h00), a contar para a fase de grupos da FIBA Europe Cup. No terceiro lugar do grupo I, com três pontos em dois jogos, as águias jogam uma cartada importante para seguirem em frente na competição europeia.





"Sabemos que o jogo da FIBA Europe Cup será muito mais difícil [do que o último jogo do campeonato frente ao Barreirense]. Vamos focar-nos no treino e trabalhar esses aspetos para o jogo do Bakken Bears. Os adeptos são sempre importantes, significa muito para nós quando eles vêm apoiar-nos. O apoio deles torna o jogo mais fácil e muito mais divertido também", comentou o posto Eric Coleman, em declarações ao site do Benfica.Nesta competição, o Benfica começou por ganhar em casa aos belgas do Spirou Charleroi (89-62). Seguiu-se uma derrota na Alemanha, diante do Medi Bayreuth (96-78).