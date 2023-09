Benfica qualifica-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões

O Benfica apurou-se esta sexta-feira para a fase de grupos da Liga dos Campeões, ao derrotar os suecos do Norrköping por 83-73 na final do torneio de qualificação, que se realizou em Antalya, na Turquia.

Norberto Alves apostou num cinco composto por Toney Douglas, Aaron Broussard, Ivan Almeida, Makram Ben Romdhane e Terrell Carter, num quarto inicial marcado pelo equilíbrio. Os suecos entraram inspirados na linha de três pontos - cinco triplos convertidos em nove tentativas - e ganharam uma vantagem de seis pontos (19-13) mas as águias mostraram-se competitivas e terminaram o primeiro parcial a perder por dois pontos (17-19), com Aaron Broussard em destaque com nove pontos.

No segundo parcial, o emblema sueco deu seguimento à pontaria na linha exterior e dilatou a vantagem até oito pontos (28-20). O bicampeão nacional aproximou-se após o seu primeiro triplo na partida, da autoria de Betinho Gomes (23-28) mas o Norrköping não abrandava e, com mais um triplo, chegou aos nove pontos da vantagem (33-24). Com o 10º triplo (em 19) convertido, os suecos chegaram pela primeira vez a uma vantagem na casa das dezenas (41-29). Ao intervalo, o Benfica perdia por 45-35, numa primeira parte em que o Norrköping terminou com uma excelente eficácia de lançamentos de três pontos: 11 triplos concretizados, em 21 tentativas (52%), contra dois (em seis) do Benfica.

A segunda parte arrancou com os suecos a chegarem aos 13 pontos de vantagem (48-35 e 52-39), mas o Benfica foi tentando encurtar as diferenças (54-47) e... terminou o terceiro quarto a apenas um ponto (59-60) graças a um triplo de Trey Drechsel, com Terrell Carter a destacar-se ofensivamente (16 pontos) nesta altura.

No quarto e derradeiro período, Betinho Gomes colocou o Benfica na frente do marcador (61-60) pela primeira vez desde os 12-11. O jogo mudou completamente e agora eram os suecos com dificuldades em converter lançamentos. Aproveitava o Benfica para distanciar-se e chegava mesmo aos nove pontos de vantagem (74-65). A equipa portuguesa foi gerindo até ao final da partida e selou a importante vitória que vale a entrada na elite europeia, por 83-73.

A nível individual, Betinho Gomes foi o melhor marcador dos encarnados, com 20 pontos, com Terrell Carter também a estar em evidência, com 18 pontos. Ver ficha aqui

O Benfica avança assim para a fase de grupos da Liga dos Campeões - a principal prova europeia de clubes da FIBA e a terceira no 'Velho Continente', atrás da EuroCup e Euroliga - pelo segundo ano consecutivo, e já sabe que ficará num grupo que conta com Hapoel Jerusalém, Galatasaray e PAOK.