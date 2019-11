Benfica quer garantir 1.º lugar na FIBA Europe Cup

O Benfica defronta hoje (17h00), na Eslováquia, o Inter de Bratislava na 6ª e última jornada do Grupo A, da FIBA Europe Cup e na bagagem a equipa portuguesa leva apenas um objetivo: terminar a ‘poule’ no 1º lugar.

Depois de garantir, na ronda anterior, frente ao Veolia (85-66), a qualificação para a próxima fase, o Benfica, em Bratislava, não vai só cumprir calendário, uma vez que deseja terminar esta fase na frente do Grupo A, conforme adiantou o norte-americano Gary McGhee. "O 1º lugar no grupo é mesmo o nosso principal objetivo. Para isso temos mesmo de conseguir a vitória", sublinhou o poste das águias, na BTV. O Benfica lidera com mais um ponto que o ZZ Leiden.