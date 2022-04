Benfica quer manter forma no clássico

O Benfica atravessa um grande momento de forma e terá, amanhã, mais uma grande duelo em perspetiva na 2ª jornada do Grupo A da segunda fase da Liga Betclic, com a receção ao FC Porto. “É um adversário com uma equipa forte, mas a equipa está a trabalhar bem nestas últimas semanas. Temos as ideias muito claras do nosso caminho e este é um jogo muito importante para terminar em primeiro”, anteviu o técnico Norberto Alves, à BTV. Do lado dos dragões, Max Landis mostrou-se cauteloso: “ É uma equipa difícil, ganharam ao Sporting duas vezes recentemente, estão num bom momento”, disse ao site do clube.

A ronda abre hoje, com a visita do campeão Sporting a Oliveira de Azeméis. “Espera-nos um jogo muito difícil. Temos de ter muita atenção”, disse o base Diogo Ventura.