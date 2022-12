Benfica quer terminar ano com vitória

Na última jornada do ano, o campeão Benfica viaja à Madeira depois da derrota no clássico frente ao FC Porto na ronda anterior, naquele que será o 7º encontro do ano para as águias. "Devido à sobrecarga de jogos tem sido uma gestão complicada, mas depois da pausa no natal, é um ótimo jogo para voltar às vitórias e acabar ano da melhor maneira. É uma fase em que talvez estejamos um pouco mais cansados, mas vamos ultrapassar isso e aproveitar este jogo para dar a volta e regressar ao ciclo vitorioso que tínhamos", perspetivou Diogo Gameiro, que já representou o CAB Madeira, à BTV.

O FC Porto entra em campo mais cedo, na receção ao Imortal, emblema algarvio que no dia 17 foi vencer ao Pavilhão João Rocha. "A vitória contra o Benfica solidificou o que esperávamos de dezembro e a equipa está a evoluir como queríamos", disse o portista Brian Conklin.