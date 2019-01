Benfica recebe sensação da Liga Placard

O Benfica volta a ter hoje um teste à liderança invicta na Liga Placard, no jogo da 12ª jornada, o primeiro de 2019. Na Luz, recebe (16h00) o Esgueira, uma das equipas em destaque no campeonato, que ocupa o 5º lugar (7 vitórias e 5 derrotas), após ter ascendido esta época à principal divisão.

Em Esgueira, no jogo da 1ª volta, as águias sentiram algumas dificuldades, tendo vencido apenas por 8 pontos (80-72), partida que o extremo/poste da equipa da Luz Alex Suarez fez questão de lembrar, em declarações na BTV. "Temos de pará-los desde o primeiro minuto para não ganharem confiança", disse.

Alex Suarez referia-se decerto aos dois norte-americanos, Ty Toney e Greg Alexander, que terminaram o encontro da 1ª volta com 26 e 23 pontos respetivamente. Contudo, o treinador Pedro Costa conta, agora, com mais um jogador que pode fazer a diferença hoje. Trata-se de Ty Quane Goard, de 25 anos e 2,05 m, oriundo do Aragatz (Arménia) e que no jogo de estreia, frente ao Galitos (84-74), apresentou um excelente ‘cartão de visita’, ao registar 23 pontos, 6 ressaltos, 5 assistências, 3 roubos de bola e 1 desarme de lançamento.

Apesar da superioridade do Benfica, Suarez deixa um aviso. "Estamos contentes com a 1ª volta, mas temos de ter os pés bem assentes na terra e conscientes de que todas as equipas nos podem pregar sustos se não estivermos concentrados."