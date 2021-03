Benfica reforça equipa de basquetebol com base norte-americano

O Benfica anunciou esta segunda-feira a contratação do base norte-americano Nic Moore, que assinou até ao final da época. O jogador chega para substituir Tweety Carter, que se lesionou com gravidade.





Nic Moore, de 28 anos e 1,75 metros, é profissional desde 2016 e tem passagens pelos principais campeonatos de Itália e de França. Chega do Champagne Châlons-Reims, da LNB Pro A francesa.O jogador mostra-se feliz com esta nova etapa da sua carreira. "Encaro esta oportunidade como uma prenda divina. Estou extremamente entusiasmado por esta nova experiência, num novo país para mim. Estou ansioso por esta oportunidade ao serviço do Benfica", disse Moore, em declarações aos canais de comunicação dos encarnados.