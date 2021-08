Benfica reforça equipa de basquetebol com poste de 2,13 metros

O basquetebolista americano Dennis Clifford, de 29 anos, ex-Rasta Vechta da Alemanha, é o novo reforço do Benfica, informou esta quinta-feira a equipa da Luz.





Em entrevista ao novo clube, o poste de 2,13 metros mostrou-se feliz pelo novo passo na carreira e confiante no futuro: "Estou contente porque o Benfica é um clube que procura a vitória em todos os jogos e que luta por campeonatos. Quero ganhar e ajudar da melhor forma possível. Mal posso esperar por conhecer-vos! Passou muito tempo desde a última vez que vi adeptos no pavilhão e estou ansioso. Vamos fazer uma grande temporada!"Com experiência obtida essencialmente no basquetebol germânico, o atleta sublinhou precisamente o que absorveu das passagens pelo Alba Berlin (2017 a 2019) e pelo Rasta Vechta (2020/21). "Estou entusiasmado e orgulhoso por ter alguns anos de experiência profissional no basquetebol europeu. Aprendi muito sobre o jogo com os meus treinadores na Alemanha e estou grato pela experiência na BBL [campeonato principal da Alemanha] e na Euroliga", explicou Clifford."Nesta fase da minha carreira, espero poder usar a minha experiência para ser um líder na equipa e ajudar a alcançar os objetivos do basquetebol do Benfica", acrescentou o novo poste das águias.Dennis Clifford fez ainda questão de se dar a conhecer aos adeptos. "Sou um jogador que trabalha forte na defesa e no ataque, sou talentoso e ponho sempre a equipa em primeiro lugar. Aprendo rápido e faço bem as transições", finalizou o número 42 do plantel encarnado.