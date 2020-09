Benfica regressa aos treinos após a interrupção por causa dos casos de Covid-19

O Benfica anunciou esta segunda-feira que a sua equipa de basquetebol já vai regressar aos treinos esta terça-feira, após a interrupção por causa de casos positivos de Covid-19.





"O Sport Lisboa e Benfica informa que a equipa sénior masculina de basquetebol irá regressar amanhã, dia 29 de setembro, aos treinos de forma condicionada, após a interrupção provocada por casos de COVID-19.O regresso será apenas para um número reduzido de atletas, sendo que haverá uma preocupação acrescida em virtude da questão física dos mesmos, de forma a não potenciar lesões devido a estas últimas semanas sem treinos no Pavilhão Fidelidade.Relativamente às formações sénior feminina e de Sub-22, estas voltaram no final da semana passada a trabalhar no Complexo Desportivo da Luz e com as mesmas preocupações de ordem física.A época 2020/21 será longa e o Sport Lisboa e Benfica irá salvaguardar a integridade física dos seus profissionais, por forma a que o regresso aconteça de forma progressiva e sem consequências para os mesmos", lê-se, em comunicado.