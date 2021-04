Benfica regressa aos triunfos frente ao Galitos

O Benfica regressou aos triunfos na Liga Placard, no Pavilhão Fidelidade, ao bater o Galitos por 97-77, em jogo a contar para a 25ª e penúltima ronda da competição. Betinho Gomes, de 26 pontos, foi o jogador mais influente em campo, autor de 26 pontos no encontro, e MVP da partida. Cameron Jackson, com 23 pontos e 8 ressaltos, acompanhou o internacional português no difícil triunfo da formação de Carlos Lisboa, que chegou ao intervalo a perder por 38-42. Do lado da equipa do Barreiro, Derreck Brooks, com duplo-duplo (18 pts e 13 res.), esteve em evidência.