Benfica regressa após isolamento: «Foi complicado de gerir»

Depois de cumprir um período de isolamento devido a vários casos de Covid no plantel, o Benfica regressa na quarta-feira à competição, na receção ao Sporting na 3.ª jornada do Grupo K da 2.ª fase da FIBA Europe Cup. O técnico das águias, Norberto Alves, revelou que foi complicado gerir esta situação."Foi uma semana em que não treinámos, fizemos apenas treinos individuais via zoom, cada um em sua casa, para não perdermos praticamente tudo em termos físicos. Foram oito dias em que não pudemos estar. Foi complicado de gerir em termos do que é a prestação da equipa. Em termos de moral dos rapazes e espírito de grupo, esses mantiveram-se sempre, a equipa é exemplar a esse nível", descreveu o treinador à BTV, perspetivando um ciclo duro de jogos."Temos este jogo com o Sporting na quarta-feira, depois dois jogos na final four da Taça Hugo dos Santos, se formos à final, e logo a seguir o Oradea na FIBA Europe Cup aqui em casa. São quatro jogos em oito dias depois de vir desta situação. Vai ser duro, a equipa terá de estar coesa, talvez fazer rotações mais curtas. Decisivo é termos o máximo de energia nestes jogos", destacou Norberto Alves.Sobre o dérbi Europeu, o treinador dos encarnados foi claro. "Vamos jogar contra uma equipa que venceu o último jogo, onde estivemos bem na primeira parte, mas não estivemos bem na segunda. Se há jogo em que precisamos de força e energia vinda das bancadas é este jogo. A mentalidade é preparar estes jogos para vencer, independentemente das circunstâncias, que são as que a nossa sociedade vive. Apesar da incapacidade de prever as coisas, temos de ter capacidade de nos adaptar. Essa é a palavra de ordem agora. Procurar rapidamente, dentro do que temos e do que fizemos bem e mal no outro jogo, melhorar o que fizemos mal, sermos mais intensos a partir da segunda parte. Quando a outra equipa aumenta a agressividade defensiva e usa a parte mais física do jogo, temos de responder na mesma moeda", sublinhou.O encontro está marcado para quarta-feira às 21h00 na Luz.