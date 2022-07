Benfica retira número 5 do basquetebol para homenagear Henrique Vieira

O Benfica decidiu, em reunião de direção, retirar a camisola 5 do basquetebol, com o objetivo de "homenagear e perpetuar a memória de Henrique Vieira", antigo jogador e treinador dos encarnados, que morreu esta semana, aos 65 anos.Henrique Vieira representou o Benfica ao longo de 16 temporadas, 11 como jogador e cinco como treinador.Segundo acrescenta o clube da Luz, faz parte "do exclusivo quinteto de jogadores campeões nacionais de águia ao peito pelo menos sete vezes".É o terceiro com mais jogos, um dos melhores marcadores de sempre, um capitão de equipa por todos admirado e respeitado. E, como treinador, ajudou o Benfica a sagrar-se bicampeão nacional.A cerimónia de retirada do número 5 será realizada no primeiro jogo da temporada.