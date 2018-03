Na receção ao último classificado, o Elétrico, o Benfica garantiu uma vitória sem muitas dificuldades, batendo a equipa de Ponte de Sôr por 116-88. Com um resultado de 57-51 ao intervalo, a equipa comandada por José Ricardo fez uma 2ª parte demolidora, que culminou num parcial de 59-37 nos segundos 20 minutos do encontro.Nos encarnados destaque para os 20 pontos, 8 ressaltos e 7 assistências de Carlos Morais e para os 18 e 15 pontos de Nuno Oliveira e Carlos Andrade, respetivamente. No Elétrico, Tiago Pinto (23 pontos) e Darius Gibson (20 pontos) foram os dois melhores marcadores.Com a vitória deste sábado, o Benfica passa a somar 37 pontos, mais dois que o FC Porto e mais três que a Oliveirense (menos um jogo), retomando, assim, a liderança isolada do campeonato nacional de basquetebol.