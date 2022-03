Benfica revalida conquista da Taça de Portugal feminina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica conquistou este domingo, pela segunda vez, a Taça de Portugal de basquetebol feminino, ao bater na final da edição 2021/22 o GDESSA Barreiro por 82-78, revalidando o título conseguido na época passada.

No Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, no Barreiro, as encarnadas já venciam ao intervalo por um ponto de vantagem (40-39), numa partida marcada pelo equilíbrio.

O Benfica conseguiu assim o segundo título da Taça de Portugal, repetindo o feito de 2020/21, enquanto a formação anfitriã da 'final four' continua com três cetros, numa prova que se disputou pela primeira vez em 1963/64 e cujo 'ranking' é liderado por CIF e CAB Madeira, ambos com sete troféus.