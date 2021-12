Benfica sem Broussard durante três semanas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica informou esta quarta-feira que Aaron Broussard vai desfalcar as águias cerca de três semanas, devido a uma rotura muscular da coxa direita.O norte-americano já não havia sido opção no último jogo dos encarnados na Liga Placard, frente ao Illiabum, e é baixa também para o duelo de hoje diante dos romenos do Oradea, a contar para a FIBA Europe Cup.