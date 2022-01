Benfica sem Diogo Gameiro durante três semanas

O Benfica informou esta segunda-feira que não vai poder contar com Diogo Gameiro durante três semanas, depois do base das águias ter sofrido uma lesão muscular na perna esquerda, no último encontro frente ao CAB Madeira a 8 de janeiro."Diogo Gameiro sofreu uma rotura muscular no solear da perna esquerda, prevendo-se um período de paragem de aproximadamente três semanas", comunicou o clube no site oficial.