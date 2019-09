Benfica só durou um período contra o Mornar

O Benfica perdeu, na Luz, diante dos montenegrinos do Mornar Bar, por esclarecedores 68-96, na 1.ª mão da segunda ronda de qualificação da Liga dos Campeões de basquetebol. Com este desfecho, os encarnados dificilmente evitarão a eliminação, pois não é expectável que consigam reverter uma desvantagem de 28 pontos, domingo, no reduto do adversário. A confirmar-se este cenário, o objetivo de atingir a fase de grupos da competição não será atingido.





Durante os primeiros minutos, fase em que a liderança andou alternada, dificilmente alguém acreditaria que a partida iria acabar tão desnivelada. No final do período inicial, o comando até pertencia ao Benfica (24-18). Tudo parecia estar a funcionar segundo os desejos da formação liderada por Carlos Lisboa.Só que a partir do segundo parcial tudo se alterou. Enquanto as águias revelaram uma surpreendente falta de acerto nos lançamentos longos, os visitantes começaram a aproveitar os seus. E foi por aí que tudo mudou, foi por aí que os montenegrinos alcançaram uma vitória robusta, enquanto a equipa portuguesa de afundou animicamente, tanto que, de repente, já não era só a vitória no jogo que estava em causa, como também a capacidade para discutir a eliminatória.

Feitas as contas, o Benfica converteu apenas quatro triplos em 18 tentativas, enquanto o Mornar acertou 18 em 38. Pullen, autor de 29 pontos, assinou sete triplos, Markota anotou cinco e Waller fez quatro. Perante isto... nada feito. Nem a estreia de Eric Coleman nas águias foi suficiente que atenuar a diferença que, diga-se em abono da verdade, até podia ter sido maior.

Pela equipa do Benfica alinharam e marcaram: Toure Murry (9), João 'Betinho' Gomes (5), Micah Downs (12), Arnette Hallman (2), Gary McGhee (12) - cinco inicial -, Tomás Barroso (5), Damian Hollis (15), Fábio Lima (2), Rafael Lisboa (1), Eric Coleman (6) e José Silva (0).