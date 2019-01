Benfica sofre primeira derrota do campeonato no Dragão Caixa

João Soares foi o MVP. O jogador do FC Porto terminou o encontro com 22 pontos marcados, 8 ressaltos capturados, 2 assistências e 5 roubos de bola. Pelo Benfica, Micah Downs acabou como o melhor marcador da equipa. O extremo anotou 18 pontos, capturou 3 ressaltos, distribuiu uma assistência e fez dois roubos de bola.O FC Porto vence o clássico de forma contundente, mas à vontade do que seria inicialmente de esperar. Os dragões dominaram sempre a partida, foram mais eficazes, sobretudo nos lançamentos longos, e tiraram o melhor partido do 'apagão' atacante que o Benfica sofreu no aranque da segunda parte. Trata-se da primeira derrota do Benfica no campeonato.1.º período - 34-192.º período - 22-103.º período - 31-194.º período - 9-2096-78 - Micah Downs converte mais três.96-75 - Juan Cantero marca para lá da linha dos três pontos.96-72 - Tomás Barroso reduz debaixo do cesto.96-70 - Dois pontos para Miguel Queiroz.94-70 - Micah Downs converte o lance livre.Falta técnica a João Soares.94-69 - Micah Downs responde na mesma moeda no cesto oposto.94-66 - Triplo para Pedro Pinto.Miguel Cardoso tenta a sua sorte de 3 pontos mas falha.91-66 - Afundanço de Micah Downs!91-64 - Hallman reduz para o Benfica.91-62 - Dois pontos marcados por Sheehey.89-62 - Xavi Rey recebe a bola sozinho debaixo do cesto e afunda.89-60 - Prostran marca para o FC Porto.87-60 - Dois pontos para Micah Downs.87-58 - Pedro Pinto converte os dois lançamentos.Está quase a esgotar-se o tempo neste terceiro período, mas Pedro Pinto ainda terá direito a dois lances livres.85-58 - Cantero converte dois lances livres.85-56 - António Monteiro aumenta a vantagem portista.83-56- Tomás Barroso reduz para os encarnados.83-54 - Sheehey marca um lance livre.82-54 - Hallman atira de longe e acerta em cheio!82-51 - Ferran Ventura responde na mesma moeda.O Benfica já tem um parcial de 8-0.79-51 - Tomás Barroso marca de três pontos.79-48 - Fábio Lima converte um lançamento longo.79-45 - Xavi Rey reduz.A equipa do Benfica sofreu um autêntico apagão... Arturo Álvarez pára o jogo e tenta fazer alguma coisa a partir do banco.79-43 - João Soares está imparável e converte mais três. J76-43 - Mais dois lances livres para o FC Porto.74-43 - Lance livre para Barac.Neste período, e quando estamos com 5 minutos meio de jogo, o Benfica marcou apenas 4 pontos.73-43 - Barac aumenta a vantagem dos dragões, que já se cifra nuns incríveis 30 pontos!71-43 - Mais dois pontos para o FC Porto, agora pela mão de Sheehey.69-43 - Mais dois pontos para João Soares, com falta. O jogador portista falha, depois o lançamento a que tinha direito.67-43 - João Soares avança contra tudo e contra todos e consegue colocar a bola no cesto.65-43 - Triplo para Miguel Queiroz.62-43 - Xavi Rey converte dois pontos debaixo do cesto.62-41 - Fábio Lima marca os dois primeiros pontos dos encarnados neste quarto da linha de lance livre.Entrou algo nervosa a equipa do Benfica...62-39 - Prostran aumenta a vantagem dos dragões com um lançamento em queda.60-39 - João Soares converte mais dois da linha de lance livre.58-39 - Sasa Borovnjak marca os primeiros dois pontos do terceiro período.O FC Porto chega ao intervalo com uma vantagem de 17 pontos (56-39)e com a grande convicção que pode ser a primeira equipa a derrotar o Benfica esta época no campeonato. Os dragões entraram melhor, mostraram maior eficácia, sobretudo ao nível do lançamento exterior, mas os encarnados têm toda uma segunda parte pela frente para tentarem dar a volta à situação.56-39 - Grande lançamento de três pontos de Toni Prostran, mesmo em cima da buzina.Faltam 9 segundos para terminar a primeira parte; Moncho López pede um desconto de tempo para preparar a jogada.53-39 - Miguel Cardoso não falha da linha de lance livre.53-37 - António Monteiro voa e afunda, para delírio dos adeptos portistas.51-37 - Xavi Rey não marca nenhum dos lances livres a que teve direito.António Monteiro falha dois lançamentos da linha de lance livre.51-37 - Boris Barac recebe a bola, avança pela linha de fundo, tira um adversário da frente e marca mais dois para os dragões.49-37 - Arnette Hallman reduz.49-35 - O base portista converte os dois lançamentos.Segunda falta de Micah Downs, Pedro Pinto vai para a linha de lance livre.47-35 - Triplo para Boris Barac.44-3544-33 - Barac acerta apenas um dos dois lançamentos que dispôs da linha de lance livre.43-33 - Xavi Rey reduz.43-31 - Mais dois pontos para João Soares.41-31 - João Soares converte um lançamento longo.38-31 - Xavi Rey reduz e Moncho López pede um desconto de tempo.38-29 - Tomás Barroso não falha da linha de lance livre (3 pontos), após sofrer falta de Sheehey.38-26 - Marca Pedro Pinto.36-26 - Tomás Barroso, em contra-ataque, recoloca a diferença nos 10 pontos.36-24 - Barac aumenta a vantagem, depois de ganhar um ressalto.34-24 - Tomás Barroso ganha espaço e marca de 3 pontos.34-21 - Micah Downs recupera a bola e marca debaixo do cesto para o Benfica.António Monteiro tenta um lançamento longo mas falha.34-19 - Dragões fecham com mais um triplo.31-1931-17 - Pedro Pinto aproveita o espaço e lança de 3 pontos.28-17 - Arnette Hallman falha um lançamento e converte outro da linha de lance livre.28-16 - 'Gancho' com a mão esquerda de Pedro Pinto, a rodar e a colocar a bola no cesto.26-16 - Tomás Barroso reduz a diferença para 10 pontos.26-14 - João Soares não falha.25-14 - João Soares faz um roubo de bola e coloca o FC Porto com 11 pontos de vantagem. E ainda vai para a linha de lance livre...23-14 - Mais dois pontos para Prostran.O Benfica tem três turnovers e o FC Porto um.21-14 - Penetração de Prostran acaba com mais dois pontos para os dragões.19-14 - Micah Downs reduz dentro do garrafão.19-12 - Sheehey marca mais dois da linha de lance livre.17-12 - Xavi Rey não falha debaixo do cesto.17-10 - Sheehey converte dois lances livres.José Silva cai debaixo do cesto do FC Porto e fica a queixar-se da mão direita. O jogador do Benfica deixa o encontro na companhia de um elemento da equipa médica dos encarnados.15-10 - Fábio Lima marca mais dois.Barac tenta a sua sorte de 3 pontos mas falha e Fábio Lima ganha o ressalto.15-8 - 'Tiro' de Fábio Lima bem sucedido.O treinador do Benfica manda parar o jogo.15-5 - Jogada de insistência de Barac, que perde a bola no ataque, mas recupera-a a faz os dois pontos debaixo do cesto.13-5 - Barac marca mais três e deixa a vantagem da equipa da casa em 8 pontos.10-5 - Sheehey aumenta a vantagem dos dragões.Xavi Rey despediça da linha de lance livre.8-55-3 - João Soares converte o primeiro triplo para os dragões.2-3 - Micah Downs responde com um lançamento longo.2-0 - João Soares faz os primeiros dois pontos do jogo.16h01 - Moncho López recebe o prémio relativo ao melhor treinador do mês de dezembro.Toni Prostran, William Sheehey, João Soares, Boris Barac e Sasa Borvnjak.Juan Cantero, José Silva, Fábio Lima, Micah Downs e Xavier Rey.Vladyslav Voytso, Pedro Pinto, António Monteiro, Miguel Queiroz, Toni Prostran, Ferran Ventura, Pedro Bastos, William Sheehey, João Soares, Diogo Araújo, Boris Barac e Sasa Borvnjak.Moncho LópezMicah Downs, Miguel Cardoso, José Silva, Gonçalo Delgado, Fábio Lima, Jaques Conceição, Cláudio Fonseca, Tomás Barroso, Arnette Hallman, Rafael Santos, Xavier Rey e Juan Cantero.Arturo Álvarez- A partida, que está marcada para as 16 horas, será arbitrada por Fernando Rocha, Pedro Coelho e Diogo Morais.- "Queremos ganhar todos os jogos, não sentimos nenhuma vontade de desforra, simplesmente olhamos para o futuro e queremos ganhar todos os jogos que temos pela frente. Estivemos nesta semana a preparar o jogo e a trabalhar com muita ambição, muito querer e muita raça. Temos vindo a preparar-nos muito bem durante a semana. Ainda faltam alguns treinos e ainda estaremos mais preparados. Queremos muito esta vitória e dedicá-la aos nossos adeptos", frisou Miguel Queiroz, jogador portista, ao site dos dragões.- "Vai ser um jogo completamente diferente, marcado por um FC Porto fora da competição europeia, focado no campeonato; um Benfica muito mais rodado. Acho que vai ser um jogo intenso, muito tático e vamos tentar surpreender-nos uns aos outros. Este é o jogo mais bonito que pode ser visto este fim de semana no basquetebol português", analisou o treinador do Benfica, Arturo Álvarez, em declarações à BTV.- O Benfica, por seu turno, terá um teste à sua invencibilidade. Em casa de um eterno rival, os encarnados sabem que os encontros no Dragão Caixa nunca são 'pêra doce'.- Depois de ter passado por uma fase algo irregular, o FC Porto atravessa agora um bom momento. A equipa, que já não está nas competições europeias, vem de duas vitórias, mas vai ter hoje pela frente o melhor ataque do campeonato.- Na primeira volta, na Luz, o Benfica venceu por 93-88.- O Benfica lidera a classificação, só com vitórias. É seguido de perto pela campeã Oliveirense, a um ponto, seguindo-se o FC Porto, a 4 dos encarnados.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do FC Porto-Benfica, jogo da 16.ª jornada da Liga Placard.