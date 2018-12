Benfica soma 11.ª vitória seguida no campeonato

O Benfica foi este sábado até Ílhavo vencer o Illiabum por 71-64 na 11.ª jornada do campeonato nacional. Os encarnados seguem a sua caminhada imaculada no campeonato com 11 vitórias em outros tantos jogos.Os encarnados entraram melhor na partida e ao intervalo venciam por 38-25. No terceiro quarto, e com o Illiabum a precisar de reagir, voltou a ser a equipa de Arturo Alvaréz a distanciar-se no marcador. Na entrada para os últimos 10 minutos, o Benfica tinha uma vantagem de 18 pontos. A equipa da casa ainda encurtou distâncias no derradeiro parcial, mas insuficiente para se aproximar das águias.Pelo Benfica, Micah Downs voltou a ser decisivo com 18 pontos, enquanto Patrick McGlynn IV esteve em destaque pela equipa da casa com 30 pontos.As águias estão na 1.ª posição com 22 pontos, mais um que a Oliveirense e mais quatro que o FC Porto. O Illiabum é 11.º com com 13 pontos.