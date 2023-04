Benfica-Sporting: Ivan Almeida expulso e aos gritos após levar segunda falta técnica ao intervalo

Ivan Almeida foi desqualificado ao intervalo do Benfica-Sporting (99-86) , após receber uma segunda falta técnica. O extremo encarnado encontrava-se a falar com a mesa e foi avisado, várias vezes, pelo árbitro Sérgio Silva para se dirigir para os balneários. Ao não acatar a ordem, acabou por levar uma segunda técnica e, consequentemente, foi expulso do dérbi da 2.ª fase da Liga Betclic.Após a desqualificação, Almeida perdeu as estribeiras e, aos gritos, questionou o motivo da segunda técnica. Visivelmente alterado, o extremo perguntou várias vezes a Sérgio Silva o motivo da sua decisão. Segundo apurámos, não houve tentativa de agressão, apesar do aparato da situação, que levou a que tenha existido um atraso na ida para os balneários após o fim da primeira parte.De referir que o internacional cabo-verdiano tinha visto a primeira técnica durante o segundo quarto, após desentender-se com o sportinguista João Fernandes - que também levou uma técnica.A posteriori, em comunicado, o clube da Luz defendeu o internacional cabo-verdiano e confirmou a notícia de. "O Sport Lisboa e Benfica esclarece que o jogador Ivan Almeida em momento algum procurou agredir os árbitros do dérbi de basquetebol deste sábado, ao contrário do que foi colocado a circular. O jogador foi excluído da partida devido a duas faltas técnicas, mas em momento algum desrespeitou ou confrontou a equipa de arbitragem em modos desrespeitosos ou ameaçadores. Ivan Almeida é um grande profissional do Sport Lisboa e Benfica, que continuará a dar tudo para vencer pelo seu Clube, e merece ser respeitado", pode ler-se na nota oficial.