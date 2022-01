O Benfica-Sporting que estava inicialmente agendado para esta terça-feira já tem nova data. O dérbi entre lisboetas mas a contar para a FIBA Europe Cup terá lugar no Pavilhão da Luz, a 19 de janeiro.Os encarnados, que se debatem com vários casos de Covid-19 no plantel, informaram ainda que os dois encontros da Liga Betclic que estavam previstos – com Sporting no dia 14 (sexta-feira) e FC Porto no dia 16 (domingo) – "foram adiados para data a definir devido à situação de isolamento decretada pelas autoridades de saúde ao basquetebol profissional do Sport Lisboa e Benfica".