Benfica supera CAB Madeira na Luz

Ainda na ressaca da vitória na Champions, diante do Riga, o Benfica voltou este sábado às lides domésticas, registando no Pavilhão da Luz a segunda vitória em outros tantos encontros na Liga Betclic. Diante do CAB Madeira, os encarnados confirmaram o favoritismo e venceram por 83-71, num jogo no qual apenas no derradeiro quarto conseguiram embalar para fechar o triunfo - ao intervalo o marcador apontava 42-39 e no final do 3.º quarto estava em 60-58.Do ponto de vista individual, Maik Zirbes foi o destaque do encontro, com 14 pontos e 7 ressaltos. Do lado encarnado destacaram-se ainda João Gomes (17 pontos) e Ivan Almeida (13 pontos e 9 ressaltos). Quanto aos insulares, Nuno Sá destacou-se com 19 pontos e 6 ressaltos, ao passo que Diogo Peixe acabou com 12 pontos e 7 assistências.