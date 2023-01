Benfica superior ao Sangalhos

O Benfica venceu (103-67) esta terça-feira na receção ao Sangalhos, em jogo atrasado da 16.ª jornada da Liga Betclic.As águias sobiram à liderança da classificação, embora à condição, pois têm um jogo a mais que o FC Porto.O Sangalhos quis dificultar a vida aos encarnados e entrou personalizado, mas apenas equilibrou no 1.º período, deixando-se surpreender nos minutos finais do parcial, favorável ao Benfica (21-15).Seguiu-se uma fase em que a turma da Luz foi muito superior e chegou ao intervalo já com uma vantagem clara (47-34).A segunda parte não teve grande história, com o Benfica a controlar por completo a partida e a ultrapassar a centena de pontos, tendo o treinador Norberto Alves aproveitado para dar minutos de jogo a jogadores menos utilizados.Destaque individual para Terrel Carter, autor de 20 pontos, 3 ressaltos, 3 assistências, 4 desarmes de lançamento e 1 roubo de bola.Veja aqui a ficha