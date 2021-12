Benfica superior em Ovar

Em partida equilibrada, o Benfica acabou por superar (86-79) a Ovarense, mantendo a senda virtoriosa na Liga Betclic, a par do Sporting.A turma de Ovar, que jogou em casa, teve primazia na primeira parte (43-38), mas seguiu-se uma forte reação as águias do 3.º quarto (31-16) que arrumou o jogo.Frank Gaines destacou-se pela equipa da Luz, com 25 pontos, 2 assistências, 2 roubos de bola e 1 ressalto, bem secundado por Betinho (17 p, 8 r, 1 rb)Veja aqui a ficha.