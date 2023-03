Benfica surpreendido em Oliveira de Azeméis

O Benfica foi este sábado surpreendido na visita a Oliveira de Azeméis, ao perder por 70-68, na 3ª jornada da 2ª fase da Liga Betclic.As águias, que vinham de uma vitória no clássico frente ao FC Porto e jogaram sem o lesionado Betinho, sentiram grandes dificuldades frente a uma aguerrida Oliveirense, que foi para o intervalo na frente por um ponto. O equilíbrio manteve-se mesmo até à última posse de bola, com as águias a falharem sucessivos lançamentos nos derradeiros instantes, não conseguindo assim evitar a derrota.Com 21 pontos, Toney Douglas foi o melhor marcador da partida. Do lado da Oliveirense destacou-se Malcolm Richardson, com 16 pontos. Veja a ficha aqui. Com este resultado, o Benfica lidera com 45 pontos mas poderá ser ultrapassado no domingo pelo Sporting, que joga no Dragão frente ao FC Porto.Parciais: 16-16, 22-21, 16-15 e 16-16