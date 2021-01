Benfica surpreendido pelo Galitos no Barreiro

O Benfica sofreu uma inesperada derrota este domingo frente ao Galitos, no Barreiro, por 78-74, em partida a contar para a 12.ª jornada da Liga Placard.





Num duelo em que esteve a correr atrás do marcador na maioria do tempo, as águias só estiveram na frente nos minutos iniciais do primeiro período (até aos 12-11). Ao intervalo, o Galitos estava na frente por 10 pontos (45-35).O técnico Carlos Lisboa contou com dois reforços em estreia nas águias, Bryce Alford (9 pontos) e Quincy Miller (zero pontos), mas o melhor marcador foi Betinho Gomes (15 pontos) . Do conjunto liderado por Hugo Salgado, Derreck Brook Jr. esteve em evidência, com 19 pontos.Nos outros jogos do dia, realce para o triunfo da bicampeã Oliveirense, na receção ao Esgueira (86-81). Já o Lusitânia foi vencer ao terreno do Maia Basket, por 76-65, enquanto o Imortal derrotou o Barreirense (96-86).Na classificação lidera o Sporting, com 12 vitórias em 12 partidas, totalizando 24 pontos. O FC Porto, que só entra em ação na terça-feira frente ao CAB Madeira, segue no segundo posto da Liga Placard, com 21 pontos. O Benfica caiu para 6.º lugar, com 19 pontos na tabela.