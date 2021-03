Benfica junta-se a Sporting e FC Porto na 'final four' da Taça de Portugal

O Benfica deu, este sábado, uma resposta muito positiva na visita a Oliveira de Azeméis, batendo (105-84) a Oliveirense, nos quartos-de-final da Taça de Portugal.





Com este resultado, os encarnados juntam-se a Sporting, detentor do troféu, e FC Porto na final four, faltando apurar ainda o vencedor do encontro entre Imortal e CAB Madeira, que se realiza terça-feira.Quanto à partida, as águias dominaram o opositor que há uma semana antes tinha ganho na Liga Placard, mas desta vez não teve hipóteses.Com Quincy Miller (34 pontos e 8 ressaltos) em grande destaque, o Benfica alcançou enorme eficácia no tiro exterior (58%). Neste capítulo, Rafael Lisboa (19 pontos, com 5 triplos) e Betinho (18 pontos, com 4 triplos) também brilharam.