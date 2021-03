Benfica triunfa frente ao Esgueira

O Benfica somou a sétima vitória consecutiva no campeonato ao bater (92-77) o Esgueira, em jogo da 22ª jornada do campeonato nacional.





A equipa de Carlos Lisboa esteve sempre por cima do encontro e conseguiu gerir a vantagem sem grandes dificuldades. Ao intervalo vencia por 41-31.Betinho Gomes (23 pontos) e Quincy Miller (24) foram as grandes figuras dos encarnados. Pelo Esgueira, os 27 pontos de Cuyler Mosley foram insuficientes.O Benfica sobe agora ao 2º lugar com 40 pontos por troca com o FC Porto. Já o Esgueira é 12º classificado.