Benfica triunfa na Luz entre dois sustos

O Benfica apresentou-se ontem aos adeptos com uma vitória de qualidade por 81-80 diante do Bilbao Basket, uma das três equipas da Liga ACB (1ª Divisão espanhola, o segundo melhor campeonato do Mundo, depois da NBA), que as águias convidaram para disputar a sexta edição do Torneio Internacional do Benfica, que se disputa até amanhã na Luz.

Num encontro que contou com as estreias (ou regressos) de vários reforços, como Betinho Gomes, Eric Coleman, Toure Murry e Damian Hollis, o grande destaque acabou por ser o mesmo de toda a época passada: Micah Downs. O norte-americano brilhou a atacar e a defender e acabou por ser decisivo no triunfo das águias, que apanharam dois sustos durante a partida.

Primeiro, a lesão de Coleman, que estava a fazer um bom jogo até fazer uma luxação no ombro e ter de ir ao hospital no final do 3º quarto, e depois um último período de jogo apático das águias, que quase deixaram escapar uma vantagem de 16 pontos.

As águias voltam a competir hoje (17 horas), na 2ª jornada da prova, diante do Estudiantes, que ontem perdeu frente ao Gran Canaria.