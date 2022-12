Benfica triunfa no Funchal

O Benfica cilindrou (107-78) esta quarta-feira o CAB Madeira e manteve a liderança na Liga Betclic, à condição, em duelo da 15.ª jornada da fase regular.O campeão dominou o encontro desde os primeiros minutos, com argumentos muito mais fortes que o adversário, em partida realizada no Funchal.Terrel Carter (20 pontos e 13 ressaltos) comandou o Benfica, bem secundado por James Ellisor (21 p), Ivan Almeida (17) e José Silva (13).Já o FC Porto venceu (89-69) na receção ao Imortal, mantendo, com um jogo a menos, a perseguição ao Benfica na classificação da Liga Betclic.Max Landis foi o trunfo dos dragões, com 31 pontos, enquanto Joshua Ferguson (22 pontos e 11 ressaltos) foi o jogador do Imortal em maior evidência.Quanto ao Sporting, joga a 15.ª jornada na sexta-feira, recebendo o CD Póvoa.