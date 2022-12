Benfica triunfa nos Açores

Depois da derrota no dérbi com o Sporting, o Benfica regressou este sábado aos triunfos, ao ter ido vencer a casa do Lusitânia por 87-77, na 12.ª jornada da Liga Betclic.As águias entraram muito fortes e lideraram o primeiro período por 32-17. No segundo parcial a equipa açoriana reagiu (25-15) e encurtou as distâncias para cinco pontos de desvantagem ao intervalo (42-47). O Benfica voltou a cavar um fosso no marcador no terceiro quarto (26-18) e, no derradeiro quarto, geriu a vantagem.Com 16 pontos, Aaron Broussard foi o melhor marcador das águias. Deng Geu destacou-se no Lusitânia, com 18 pontos. Veja a ficha aqui