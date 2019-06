Benfica vai disputar pré-qualificação da 'Champions' de basquetebol

O Benfica, vice-campeão português de basquetebol, vai disputar a pré-qualificação da edição 2019/20 da Liga dos Campeões, informou esta segunda-feira o clube 'encarnado' na sua página oficial na internet."Ao não ser campeão nacional, o Benfica dependia de terceiros para entrar na prova europeia. Houve uma desistência e, por isso, o clube estará no sorteio do dia 04 de julho", indicou o Benfica.Em três edições da competição, a última ganha pelos italianos do Virtus Bologna, nenhum clube português esteve presente.No campeonato português, o Benfica perdeu no 'playoff' final com a bicampeã nacional Oliveirense, por 3-1.