Benfica vence Bratislava e reforça liderança na FIBA Europe Cup

O Benfica, mesmo desfalcado de Micah Downs e Damian Hollis, somou esta quarta-feira na receção ao Inter de Bratislava (77-68) a terceira vitória em três jogos no Grupo A da FIBA Europe Cup de basquetebol, reforçando a liderança.

Com este resultado, os 'encarnados' passam a somar seis pontos, contra quatro dos seus três adversários, pois também já tinham batido PVSK Veolia e ZZ Leiden, formações que, como os eslovacos, somam um triunfo e duas derrotas. Passam os dois primeiros.

A formação de Carlos Lisboa até teve uma entrada em falso, tendo o Inter Bratislava beneficiado de três 'triplos' logo nos primeiros três minutos, arrancando para uma vantagem que chegou a ser de 12 pontos (4-16).

Os 'encarnados' ainda reduziram a diferença para seis pontos (10-16) no final do primeiro parcial e deram a volta ao marcador no segundo, com Gonçalo Delgado e Toure' Murry em destaque, ao marcarem sete pontos cada.

Um parcial de 17-2 passou o resultado de 16-23 para 33-25, a 58 segundos do intervalo, que chegou com os vice-campeões nacionais a vencer por sete pontos (34-27), mesmo perdendo mais um elemento, o 'capitão' Tomás Barroso, que se lesionou.

No terceiro período, o Inter ainda se recolocou a cinco pontos (34-29) e só perdia por seis (43-37) a quatro minutos do final do terceiro período, mas, então, o Benfica teve o seu melhor período, 'coroado' com um parcial de 16-0.

Com tudo a correr bem, num festival de 'triplos', afundanços e desarmes de lançamento, o Benfica fechou o terceiro quarto a vencer por 19 pontos (59-40).

Talvez pensando que o assunto estava arrumado, a equipa de Carlos Lisboa relaxou e o Inter colocou-se a sete pontos, com 3.42 minutos para jogar, valendo então 'triplos' consecutivos de Betinho Gomes e Fábio Lima (três em três).

Toure' Murry, com 17 pontos, 10 assistências e quatro ressaltos, foi o MVP do encontro, bem secundado no Benfica por Betinho Gomes (14 pontos e 10 ressaltos). Do lado do Inter Brastilava, destaque para Michal Batka, com 15 pontos.

Jogo no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica - Inter Bratislava, 77-68.

Ao intervalo: 34-27.

Sob a arbitragem de Zafer Yilmaz (Turquia), Ilya Putenko (Rússia) e Igor Esteve Malmierca (Andorra), as equipas alinharam:

- Benfica (77): Eric Coleman (8), Fábio Lima (9), Betinho Gomes (14), Arnette Hallman (7) e Toure' Murry (17). Jogaram ainda José Silva (5), Gonçalo Delgado (9), Gary McGhee, Tomás Barroso (5) e Rafael Lisboa (3).

Treinador: Carlos Lisboa.

- Inter Bratislava (68): Kenneth Funderburk Jr (11), Wesley Alcegaire (7), Goran Bulatovic, Lee Skinner (7) e Michal Batka (15). Jogaram ainda Steve Browning (5), Dormagoj Bubalo (2), Richard Körner (14), David Abrhám (3), e Marek Kozlik (4).

Treinador: Aramis Naglic.

Marcha do marcador: 10-16 (primeiro quarto), 34-27 (intervalo), 59-40 (terceiro quarto) e 77-68 (resultado final).

Assistência: 357 espetadores.