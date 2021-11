Benfica vence CD Póvoa

A Benfica foi ao reduto do CD Póvoa vencer por 76-53, em jogo da oitava jornada da Liga Betclic.As águias estiveram sempre na frente do marcador, com triunfos nos parciais por 18-12, 16-13, 15-13 e 27-15.Aaron Broussard e Khaliq Spicer, com 12 pontos cada, destacaram-se na equipa da Luz, que subiu ao quarto lugar da Liga, com os mesmo pontos (13) que o segundo (Imortal) e terceiro (Sporting), todos com menos um jogo que o líder, FC Porto.