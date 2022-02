Benfica vence com dificuldade o CD Póvoa

Com muita dificuldade, o Benfica venceu (67-57) este sábado na Luz o CD Póvoa, mantendo a pressão na tabela da Liga Betclic sobre o líder Sporting, que joga este domingo em Guimarães.Com defesas muito eficientes, a turma da Póvoa de Varzim chegou ao intervalo na frente (26-20), mas na segunda parte os encarnados retificaram, com um quatro período de grande nível (22-10).Frank Gaines (19 pontos) foi o melhor marcador das águias e um dos trunfos do Benfica, que contou ainda com uma grande exibição de Makram Romdhane (15 pontos, 14 ressaltos), a ser MVP do duelo com um duplo-duplo.Diego Kapelan (23 pontos) foi o elemento mais inconformado do DC Póvoa.