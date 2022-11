Benfica vence Elfic Fribourg e qualifica-se para os '16 avos' da Eurocup feminina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica assegurou esta quarta-feira a passagem aos 16 avos de final da EuroCup feminina de basquetebol, ao vencer as suíças do Elfic Fribourg por 69-63, em jogo da quarta jornada do grupo G.



A duas jornadas do fim da fase de grupos, as encarnadas já asseguraram a passagem à fase seguinte, liderando a 'poule' com oito pontos, resultantes de quatro vitórias, em outros tantos jogos.

No Pavilhão da Luz, a equipa helvética liderou o marcador nos dois primeiros períodos, chegando ao intervalo a vencer por um ponto (33-32), mas as águias reagiram na segunda parte, atingindo já o terceiro período na frente (52-46) e mantendo a vantagem de seis pontos até final (69-63).

Após esta ronda, o Benfica comanda o grupo, com oito pontos, tendo já assegurado a vitória na 'poule' e a passagem aos 16 avos de final da competição, enquanto o Elfic Fribourg é segundo, com seis.

Na próxima ronda, a quinta, a equipa encarnada desloca-se a casa das belgas do Namur.