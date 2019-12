Benfica vence em casa do Esgueira e segue na frente

O Benfica manteve-se no comando do campeonato nacional de basquetebol, em igualdade com o Sporting - ambos com 25 pontos -, graças a uma vitória relativamente tranquila em casa do Esgueira, por 84-76.





Num jogo no qual comandou praticamente de fio a pavio, os encarnados tiveram em Anthony Ireland o seu elemento mais certeiro, mercê dos 19 pontos e 7 ressaltos alcançados. Do lado oposto, DeAngelo Stewart, com 19 pontos, foi o mais afinado dos aveirenses.