Benfica vence em França e soma segundo triunfo na Liga dos Campeões

O Benfica venceu esta terça-feira em França e averbou a segunda vitória em dois jogos na época de estreia na Liga dos Campeões. As águias triunfaram no campo do Limoges por um ponto (67-68) e voltaram a festejar.A equipa de Norberto Alves entrou para o último quarto a perder mas deu a volta ao texto.Pelos campeões nacionais de basquetebol, Aaron Broussard destacou-se com 17 pontos averbados, tal como Betinho, com 15 pontos, seis ressaltos e cinco roubos de bola. Pela equipa da casa, Desi Rodriguez anotou 12 pontos e alcançou ainda oito ressaltos.