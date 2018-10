Benfica vence em Guimarães de forma sofrida

O Benfica venceu o Vitória em Guimarães, por 74-71, numa partida da 4.ª jornada da Liga Placard de basquetebol. Os encarnados somam por triunfos os encontros realizados, liderando a competição.Foram dois pontos sofridos, pois os minhotos estiveram na frente em boa parte do tempo e à entrada para o último período ainda lideravam. As águias conseguiram dar a volta mas os vimaranenses, no último ataque, ainda dispuseram de duas boas ocasiões para forçar o prolongamento mas o primeiro triplo não entrou e o segundo foi tentado já depois da buzina.O poste do Benfica Cláudio Fonseca esteve em evidência, com 12 pontos e 7 ressaltos, registos semelhantes ao do colega Alejandro Castro. Do lado do Vitória, destacou-se Nicchaeus Doaks (21 pontos e 8 ressaltos).