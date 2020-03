Benfica vence em Ovar com Betinho em destaque

O Benfica venceu (90-81) na tarde deste sábado a Ovarense e ficou isolado, à condição, na liderança da Liga Placard, em jogo da 22.ª jornada, que só se completa este domingo, com a receção do Sporting ao Barreirense e do FC Porto à campeã Oliveirense.





As águias entraram melhor no desafio de Ovar e tomaram o comando das operações no primeiro parcial (26-21), mas a turma anfitriã reagiu, ao ponto de alcançar a igualdade ao intervalo (53-53).Mas os comandados de Carlos Lisboa voltaram à carga, não dando chances na segunda metade, com Betinho a destacar-se, ao anotar 21 pontos, 9 ressaltos e 1 assistência. Arnette Hallman e Anthony Hilliard acrescentaram 12 pontos cada.Pedro Oliveira rumou contra a maré, anotando um duplo-duplo, com 19 pontos, 10 assistências e 6 ressaltos.