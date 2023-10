Benfica vence Esgueira com segunda parte diabólica

O Benfica recebeu e venceu este sábado o Esgueira, por 110-70, na 3ª jornada da Liga Betclic.Numa primeira parte bastante equilibrada, as águias foram para o intervalo na frente por dois pontos (42-40). Mas uma entrada diabólica na segunda parte deixou o Benfica confortavelmente na frente do marcador: parcial de 38-10 no terceiro quarto e 30-20 no quarto período.A nível individual, Terrell Carter foi o melhor marcador, com 18 pontos. Do lado dos visitantes, Grant Shephard destacou-se com 15.