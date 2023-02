Benfica vence fase regular da Liga Betclic

O Benfica garantiu este sábado o triunfo na fase regular da Liga Betclic, ao vencer (93-61) em Esgueira, após a 22.ª e última jornada.Com Aaron Broussard (22 pontos, 6 assistências e 3 ressaltos) e Terrel Carter (21 p, 9 r e 1 a) em evidência, as águias não deram hipóteses ao adversário.Já o Sporting ganhou (98-64) na receção ao Sangalhos e subiu ao 2.º lugar, ao ultrapassar o FC Porto, derrotado (67-71) em Ovar.Quanto aos outros resultados da jornada, o CD Póvoa venceu (71-61) a Oliveirense e o Imortal ganhou (92-87) em Guimarães.A ordenação da classificação dos cinco primeiros ficou definida, com Benfica (1.º), Sporting (2,º), FC Porto (3.º), Oliveirense (4.º) e Ovarense (5.ª), mas o 6.º e útlimo lugar do Grupo de Promoção ainda não ficou conhecido.Tudo porque o Lusitânia poderá atingir os 33 pontos e chegar ao 6.º lugar, ocupado pelo CD Póvoa (31). O jogo dos açorianos com o CAB Madeira foi adiado para data anunciar, pois as condições climatéricas não permitiram à equipa do Funchal viajar para Angra do Heroísmo, na Terceira.